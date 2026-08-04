Fiscalía imputa a alias 'Calarcá' por masacres, homicidios, desaparición y reclutamiento infantil

Un juez de control de garantías de Villavicencio declaró persona ausente a Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes, decisión que permitió a la Fiscalía General de la Nación avanzar con la imputación de cargos por múltiples hechos delictivos ocurridos entre 2022 y 2026.

El delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl González Flechas, confirmó que la imputación comprende conductas relacionadas con homicidios, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y ataques atribuidos a esa estructura armada ilegal.

Según la Fiscalía, entre los hechos imputados se encuentran el homicidio de seis firmantes del Acuerdo de Paz, dos homicidios agravados en persona protegida, el desplazamiento forzado de varias familias en el departamento del Meta y el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

El comandante de la disidencia de las FARC, conocido como Calarcá (2-R), imparte instrucciones por radio durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023. AFP

Asimismo, el ente acusador le atribuye responsabilidad por tres masacres ocurridas en el departamento del Guaviare. Entre ellas figura la registrada el 18 de enero en Miravalle, donde murieron 20 personas, entre ellas siete menores de edad; el ataque del 27 de abril de 2025 en el que fueron asesinados siete militares y otros tres resultaron heridos; y una tercera masacre ocurrida el 16 de enero de 2026, que dejó 25 personas muertas, entre ellas cuatro menores de edad.



Durante la audiencia, el fiscal delegado explicó que las pruebas que sustentan la imputación provienen tanto de las labores de policía judicial como del análisis de los dispositivos electrónicos incautados durante el operativo realizado contra la caravana en la que se movilizaba la estructura armada en el departamento de Antioquia.

Al respecto, Raúl Flechas indicó: “El compendio de elementos materiales probatorios vienen dados no solo de la extracción de información de los equipos incautados en la caravana en la que se desplazaban en el departamento de Antioquia, sino de actos investigativos que consolidan también acciones posteriores por parte de este grupo irregular en cabeza de alias 'Calarcá”.

El delegado precisó que la imputación incluye varios delitos de especial gravedad. “Los delitos son de concierto para delinquir, homicidio agravado a persona protegida, homicidio agravado, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares, reclutamiento de menores”, señaló.

Alias 'Calarcá' Foto: Blu Radio

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La Fiscalía también aseguró que dentro del material probatorio existen evidencias sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de esa organización armada ilegal.

En ese sentido, Flechas manifestó: “También se hallan elementos de prueba que indican el reclutamiento de jóvenes menores de edad a estas organizaciones, incluido el de algunos menores rescatados que informan sobre ese reclutamiento”.

Adicionalmente, la investigación incluye hechos relacionados con desplazamiento forzado y una presunta desaparición forzada.

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Sobre este último punto, el delegado explicó que “un evento de desaparición forzada, un elemento, unas imágenes y chats que se encontraron en esos equipos, da cuenta de la detención de una persona que hasta hoy se reporta desaparecida”.