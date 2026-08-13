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En Medellín han recolectado $1.500 millones y 10.000 toneladas de alimentos para afectados

A la fecha se han recaudado 200 millones de pesos para el concierto solidario del sábado en La Macarena.

Donaciones en Medellín para afectados por terremotos.
Donaciones en Medellín para afectados por terremotos.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Mientras en todas las ciudades del país se siguen recogiendo ayudas para las miles de personas afectadas por el terremoto, la Alcaldía de Medellín entregó el primer informe sobre las donaciones en la capital de Antioquia.

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Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la fecha se han recaudado 1.540 millones de pesos en donaciones económicas y cerca de 10.000 toneladas de alimentos para personas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

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El mandatario indicó a través de su cuenta de X que, “gracias Medellín. Gracias a cada persona, empresa y familia que ha decidido ayudar. Cuando Colombia nos necesita, Medellín responde. Unidos vamos a salir adelante”.

Gutiérrez invitó a la ciudadanía a seguir apoyando en presentes.co/dona, a la vez que también dio el reporte sobre la otra iniciativa que se hará en la ciudad para recolectar fondos para los más damnificados por el fuerte sismo del pasado lunes.

Se trata del concierto solidario que se hará en el centro de espectáculo La Macarena este sábado con artistas como Luis Alfonso, Pipe Bueno o Felipe Peláez, entre otros. Para este evento se han recaudado más de 200 millones de pesos.

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Hay que recordar que todo lo recogido durante el concierto solidario será enviado a las familias afectadas por el terremoto y que las boletas van desde los 60.000 hasta los 140.000 pesos. El mandatario señaló sobre el evento, “qué alegría ver tanta generosidad”.

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