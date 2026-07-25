"Se seguirán aportando pruebas": Federico Gutiérrez tras primera condena de la era Daniel Quintero

Las reacciones no se hicieron esperar desde los sectores políticos de Medellín a la primera condena proferida por instancia judicial contra Juan Alberto Cardona, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, como parte del proceso por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana en la administración de Daniel Quintero Calle.

Los sectores políticos aseguran que esta persona condenada, al haber aceptado que elaboró y utilizó 15 documentos falsos para soportar pagos con recursos públicos: cuentas de cobro destinadas a respaldar servicios que, presuntamente, nunca se prestaron, demuestra que se creó una organización para desfalcar a la ciudad. El primero en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

"Hay que decir que se suma a otro preacuerdo que ya están haciendo y a 4 principios de oportunidad más, que hablan sobre el jefe de la banda, que roba Medellín, de su hermano que tendrá audiencia los próximos días, Miguel Quintero, y que pedirán medida de aseguramiento", indicó.

Imputados AMVA y Bomberos Itagüí. Audiencia

Desde el Concejo de Medellín también hubo reacciones, y los cabildantes aseguraron que aquí ya no se puede hablar de supuesta corrupción, porque ya está comprobado el robo a la ciudad, como lo señaló el concejal Andrés Tobón, quien advirtió que ya no es puro cuento.

"Esto pasó durante la administración de Juan David Palacio, el director del área metropolitana de Daniel Quintero Calle. Con esto ya llegamos a la 1º condena, de muchas, porque la gente que está siendo perseguida por la fiscalía por ese entramado de corrupción ya empezó a hablar", aseguró.

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Gutiérrez resaltó que esta primera condena a esta persona es solo uno de los 650 hallazgos que le han entregado a las autoridades.

Además, resaltó que el próximo lunes, en horas de la mañana, mostrará en qué van los procesos más importantes y las nuevas pruebas de corrupción del clan Quintero, y de cómo se robaron a Medellín.

