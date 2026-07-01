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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército destruyó dos artefactos explosivos abandonados por el ELN en zona rural de Anorí

Ejército destruyó dos artefactos explosivos abandonados por el ELN en zona rural de Anorí

Los explosivos estaban ubicados en una zona de alta flujo de personas en el Nordeste antioqueño.

Explosivos hallados en Antioquia.
Explosivos hallados en Antioquia.
Foto: Ejército Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

El Ejército Nacional destruyó dos artefactos explosivos abandonados por el ELN en zona rural de Anorí. Los explosivos estaban ubicados en una zona de alta flujo de personas en el Nordeste antioqueño. 

Tropas del Ejército Nacional destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos que fueron hallados abandonados en un camino veredal del municipio de Anorí, evitando que representaran un riesgo para la población civil que transita diariamente por el sector.

El hallazgo se produjo durante operaciones militares adelantadas por soldados de la Décima Cuarta Brigada en la vereda La Soledad, donde los uniformados ubicaron los explosivos instalados en una vía de uso frecuente para los habitantes de la zona.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los artefactos pertenecerían, presuntamente, al Frente Capitán Mauricio del ELN, estructura que mantiene presencia en esa subregión del departamento.

Tras detectar la amenaza, las tropas activaron los protocolos de seguridad y solicitaron la intervención del Equipo de Explosivos y Demoliciones, que realizó la destrucción controlada de los dos artefactos, neutralizando el peligro sin que se registraran afectaciones.

Las autoridades destacaron que la rápida reacción permitió evitar que los explosivos fueran manipulados accidentalmente por campesinos, transeúntes o menores de edad, una situación que habría podido causar lesiones graves o incluso la muerte de quienes recorren ese camino veredal.

El Ejército Nacional señaló que este tipo de acciones hacen parte de las operaciones permanentes que se desarrollan en Antioquia para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de las comunidades que habitan en las zonas rurales del departamento.

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