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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cierran vía Medellín - Costa Caribe por explosivos de disidencias de 'Calarcá' en Puerto Valdivia

Cierran vía Medellín - Costa Caribe por explosivos de disidencias de 'Calarcá' en Puerto Valdivia

Expertos del Ejército adelantan la desactivación de dos cilindros identificados por habitantes de la zona y transportadores.

Cilindro con explosivos en la vía Medellín - Costa Caribe.jpg
Cilindro con explosivos en la vía Medellín - Costa Caribe.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Nuevamente el corredor que comunica a Medellín con la Costa Caribe es motivo de especial atención por parte de las autoridades que frustraron un atentado en este corredor a manos del frente 36 de las disidencias de las Farc.

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La situación se registró a la altura del sector La Paulina en el corregimiento de Puerto Valdivia, donde el Ejército identificó dos cilindros cargados con explosivos instalados por parte de este grupo armado al mando de alias ‘Calarcá’.

Durante la intervención de la fuerza pública también lograron ser evacuados de la zona un bus de servicio público con más de 40 pasajeros y una tractomula que contenía un dique inflamable y representaba un serio riesgo en caso de ser afectada por cualquier explosión.

"Nos habían dejado ubicados 2 cilindros. Al parecer, estos cargados con explosivos, ya se están realizando todas las tareas para la despeje del área. Se logra la recuperación de 41 personas que estaban en un vehículo de transporte público. Se logra, inclusive, la recuperación de este vehículo también. Asimismo, una tractomula, la cual estaba cargada con un líquido inflamable", reportó el general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División del Ejército.

En la zona se espera la presencia del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos del Ejército para verificar la zona y detonar controladamente estos artefactos. Por esta razón hay cierre total del corredor y se recomienda tomar como vías alternas la vía Medellín - Puerto Berrío para llegar al Bajo Cauca y el norte del país.

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