Gobernador de Antioquia visitó zonas donde se denuncia constreñimiento por disidencias de 'Calarcá'

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el gobernador de Antioquia visitó zonas donde hay denuncias por constreñimiento electoral de parte de las disidencias de las Farc. Según el mandatario, en Campamento, Angostura y San Andrés de Cuerquia los ilegales convocan a reuniones y carnetizan a la población rural.

Las alarmas siguen encendidas en el Norte de Antioquia de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo, donde hay denuncias sobre presiones de grupos armados para incidir en el voto libre.

El panorama de constreñimiento electoral en localidades como Campamento, Angostura y San Andrés de Cuerquia llevó al propio gobernador Andrés Julián Rendón a realizar un recorrido por esta zona del departamento, donde aseguró que las disidencias de las Farc estarían actuando en este sentido en asocio con el grupo delincuencial El Mesa.

Disidencias de Farc Foto: Gemini

Como un síntoma de este fenómeno, que constituye un delito, el mandatario advirtió que los ciudadanos están migrando al abstencionismo para evitar inconvenientes que pongan en riesgo su vida. Por ejemplo, indicó que la participación en la primera vuelta presidencial en los municipios involucrados apenas rondó el 30 %. Las disidencias estarían exigiendo el certificado de votación para desplazarse por diferentes áreas rurales.



“Los convocan a reuniones, los carnetizan, les dicen que tienen que revertir el resultado que tuvo lugar en primera vuelta el pasado 31 de mayo, concretamente en estos municipios. Hacen llamados para votar por el candidato que más le convendría a sus propósitos criminales”, afirmó el mandatario seccional.

Para los comicios del próximo domingo, Rendón destacó que ya la fuerza pública tiene la indicación de centrar sus esfuerzos en estos y otros municipios identificados con alto riesgo de delitos electorales, también en subregiones como el Nordeste y el Bajo Cauca.

En Antioquia habrá un dispositivo cercano a los 15.000 hombres del Ejército y la Policía desplegados en más de 1.200 puestos habilitados, donde 5,4 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto.