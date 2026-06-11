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FFMM refuerzan medidas tras denuncias de presiones de disidencias de ‘Calarcá’ para influir en voto

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, confirmó que las autoridades ya atienden las denuncias sobre presuntas presiones ejercidas por las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ contra habitantes de Caquetá para obligarlos a votar por determinado candidato presidencial.

Disidencias de las Farc
Miembros del grupo disidente de las FARC Segunda Marquetalia marchan en una finca en Llorente, una zona rural de la ciudad portuaria de Tumaco, departamento de Nariño, Colombia, el 31 de agosto de 2024.
AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Según explicó el general Hugo López, comandante general de las FFMM, la fuerza pública recibió la alerta del gobernador de Caquetá y activó medidas especiales para garantizar la seguridad de la población y el normal desarrollo del proceso democrático.

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“Las autoridades regionales ya están enteradas de esta situación. La fuerza pública está orientada y ordenada para proteger a quien quiera vulnerar a la población civil”, aseguró.

El general López indicó que las tropas desplegadas en la región recibieron instrucciones específicas para contrarrestar cualquier intento de intimidación por parte de grupos armados ilegales. Además, señaló que las Fuerzas Militares trabajan de manera articulada con autoridades locales, regionales y las entidades encargadas del Plan Democracia para prevenir afectaciones a la jornada electoral.

Entre las medidas adoptadas, el general López destacó el refuerzo de los controles sobre el uso de teléfonos celulares en los puestos de votación. Explicó que, aunque los ciudadanos pueden utilizar sus dispositivos para mostrar la cédula digital, está prohibido emplear la cámara para tomar fotografías dentro de los puestos y mesas de votación.

La restricción busca evitar que estructuras criminales exijan a los electores pruebas gráficas de su voto como mecanismo de presión o control. “Hemos tomado una serie de medidas, las tropas están enteradas y esperamos que con la ayuda de las autoridades regionales y locales podamos contrarrestar esa acción, que claramente es un delito”, concluyó el comandante de las Fuerzas Militares.

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