A diez días de la segunda vuelta, MOE advierte sobre tres graves riesgos de cara a las elecciones

A 10 días de las elecciones presidenciales, las autoridades y los organismos electorales siguen trabajando intensamente para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, que sigue marcado por la creciente polarización y por controvertidas decisiones judiciales.

El registrador Hernán Penagos en las últimas horas dijo que no hay ninguna posibilidad de ordenar la reimpresión de todo el material electoral, más de 41 millones de tarjetones, tras la medida cautelar de un magistrado del Tribunal de Bogotá que le ordenó a la campaña de Abelardo De La Espriella que modifique su publicidad y retire la bandera de Colombia, el uso de símbolos militares y las frases Firmes por la Patria y Defensores de la Patria.

Hablando sobre esa polémica, en las últimas horas se conoció una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que confirmó una tutela del Tribunal Superior de Bogotá de octubre de 2025, que había negado las pretensiones de una ciudadana que ya había solicitado al Consejo Nacional Electoral que se le ordenara a Abelardo De La Espriella que retirara una bandera similar a la de Colombia, del logosímbolo de su movimiento político.

Por su parte, todas las instituciones han insistido en hacer un llamado al presidente de la República para que oficial y públicamente reconozca los resultados de la primera vuelta del pasado 31 de mayo y se comprometa a actuar con responsabilidad y mesura de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.



La Misión de Observación Electoral, tras la reunión número 15 de la comisión nacional de coordinación y seguimiento de los procesos electorales, advirtió sobre el riesgo del tono de las conversaciones en redes sociales, el auge de las fake news por parte de las campañas utilizando inteligencia artificial y la opacidad frente al manejo de los dineros utilizados para la financiación de las campañas políticas.

Hoy el candidato Iván Cepeda dará una rueda de prensa en la que supuestamente haría nuevas denuncias en contra de su contendor Abelardo De La Espriella, quien se ha dedicado en las últimas dos jornadas a hacer actividades en plaza pública, primero en Cartagena y luego en Montería.