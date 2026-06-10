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Blu Radio  / Judicial  / Tutela ante la Corte busca frenar orden a De La Espriella de retirar publicidad con símbolos patrios

Tutela ante la Corte busca frenar orden a De La Espriella de retirar publicidad con símbolos patrios

A la Corte Suprema de Justicia llegó una tutela que busca dejar sin efectos las medidas provisionales adoptadas por el Tribunal Superior de Bogotá que ordenó retirar parte de la propaganda electoral del candidato presidencial Abelardo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella en campaña en Barranquilla
Abelardo De La Espriella en cierre de campaña en Barranquilla.
Foto: Blu Radio
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

En las últimas horas se desató un fuerte debate tras la decisión del Tribunal Superior Bogotá que le ordenó al candidato Abelardo De La Espriella que, en un plazo de 24 horas, retirara toda la publicidad de la campaña en donde use la bandera de Colombia, así como otros símbolos patrios en la que además le prohíbe usar la expresiones “firmes por la patria” y “defensores de la Patria”.

Abelardo-De-La-Espriella-AFP.jpg
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP

El abogado Fabio Humar quien interpuso la tutela ante el alto tribunal al actuar como ciudadano y elector, sostiene que la decisión judicial vulnera derechos fundamentales como la igualdad electoral, la libertad de expresión política, el voto libre e informado y el debido proceso.

La tutela tiene como principal argumento que la medida provisional fue adoptada a solo 11 días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio, lo que, a su juicio, altera las condiciones de igualdad entre los candidatos en competencia.

Por ello el abogado le pidió a la Corte Suprema de Justicia suspender de manera inmediata los efectos de las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal y ordenar que sea el Consejo Nacional Electoral (CNE) el que resuelva de fondo la controversia electoral en un plazo máximo de 48 horas.

Y es que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá también cobija a la fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, y a la campaña del candidato, e incluye el retiro de piezas publicitarias que empleen la bandera de Colombia, el escudo nacional y demás figuras representativas de la Nación, imágenes alusivas a las instituciones militares y policiales, saludos y emblemas castrenses.

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