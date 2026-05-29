Manual para el votante: las recomendaciones del CNE sobre uso de bolígrafos, celulares y puestos

Con el objetivo de brindar total transparencia y evitar confusiones durante la jornada electoral de este domingo, las autoridades electorales han emitido una serie de directrices para los ciudadanos.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el sistema está blindado y que “los colombianos pueden estar tranquilos de que riesgos de fraude y cosas así no habrá”.

Para que su experiencia en las urnas sea exitosa y su voto sea válido, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. El mito de los bolígrafos y el uso de marcadores propios

Ante las dudas sobre la seguridad de los implementos de escritura en los puestos de votación, el magistrado Quiroz fue enfático en señalar que los rumores sobre tintas borrables son falsos.

“Eso es absolutamente un mito”, afirmó, aclarando que la desinformación suele provenir de canales no oficiales. No obstante, para brindar mayor seguridad al elector, el CNE permite que cada persona use su propio material:

“Usted puede llevar su lapicero, su sharpie, lo que usted quiera. No se salga del recuadro y no vote por más de uno porque se te va a anular el voto”, explicó Quiroz.

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2. Restricción total de celulares y cámaras

Una de las reglas más estrictas para este domingo es la prohibición de dispositivos electrónicos en el cubículo de votación. Bajo ninguna circunstancia se permite registrar el sufragio mediante imágenes.

“Absolutamente no. No se puede tener celulares ahí en la urna. No se puede tomar fotos”, sentenció Quiroz.

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“Esa es la condición mínima de las personas, la garantía del secreto del voto. La gente tiene que votar tranquila, en secreto, que nadie sepa”, explicó el magistrado.

3. Verificación de su puesto de votación

Existe una confusión frecuente, especialmente en Bogotá, sobre los puntos de votación masivos. Las autoridades aclararon que sitios como Corferias no son puestos de votación abiertos para cualquier ciudadano.

“Cualquier persona no puede votar en Corferias. Votas donde votaste la última vez o donde inscribiste tu cédula”, afirmó.

4. Una "obligación moral" y resultados rápidos

El CNE recordó que, aunque el voto no es obligatorio en Colombia, participar es una “obligación moral” para definir el futuro del país. Gracias a que hay pocos candidatos en el tarjetón y el proceso de conteo es sencillo, se espera que los primeros resultados del preconteo se conozcan hacia las 6:00 de la tarde del mismo domingo.

Finalmente, el magistrado Quiroz hizo un llamado a vivir esta jornada en paz y familia, destacando que “las elecciones no se declaran, se demuestran”, y para ello se contará con el mayor despliegue de observación internacional en la historia del país.

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Escuche la entrevista: