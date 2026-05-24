CNE amplió plazo para la inscripción de testigos electorales hasta el próximo jueves 28 de mayo

Desde el Consejo Nacional Electoral anunciaron un nuevo plazo para la inscripción de testigos electorales que acompañarán las elecciones de presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030, que se realizarán el próximo 31 de mayo.

Según informó el CNE, la nueva fecha límite para la postulación quedó establecida para el jueves 28 de mayo a las 5:00 p. m.

Desde el Consejo señalaron que esta decisión responde a la necesidad de facilitar a las agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral un margen adicional para completar el proceso de registro de sus representantes.

La entidad indicó que la inscripción se realiza exclusivamente a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta digital creada para agilizar el procedimiento y mejorar la trazabilidad de los registros.



Hasta el momento, 223.929 actores electorales, entre testigos, auditores de sistemas y observadores nacionales e internacionales, han sido postulados y acreditados por partidos y organizaciones.

Estos actores desempeñarán funciones de vigilancia antes, durante y después de la jornada democrática, con el objetivo de respaldar la legitimidad de este proceso electoral.

Finalmente, el CNE recordó que cada agrupación política puede registrar un testigo electoral por cada una de las 118.346 mesas habilitadas en el territorio nacional.