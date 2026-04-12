Perú amplía una hora la jornada electoral por retraso para abrir los centros de votación

Las autoridades electorales de Perú ampliaron una hora más el tiempo para sufragar este domingo en las elecciones generales tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de votación, especialmente en Lima.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizador de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18.00 hora local (23.00 GMT) y ya no hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT).

Sin embargo, numerosos locales de votación no pudieron abrir a las 7.00 hora local (12.00 GMT) como estaba previsto debido a que no había llegado el material electoral que debe repartir la ONPE, mientras que en otros lugares hubo problemas de conexión y de suministro eléctrico para hacer funcionar impresoras y otros equipos.



Corvetto ratificó que el retraso en la llegada del material electoral es culpa presuntamente de la empresa encargada de repartirlo a cada uno de los locales de votación.

Hasta el mediodía había colegios que aún no habían comenzado a funcionar en Lima, con cinco horas de retraso sobre la hora programada de apertura.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, hizo una invitación a toda la población a mantener la calma sobre el proceso electoral.

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"Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero lo más importante es que se garantice el derecho al sufragio", indicó Burneo.

Elecciones en Perú. Foto: EFE.

"Convocamos a los miembros de mesa a que cumplan con sus funciones y expresamos todo el compromiso del sistema electoral para que este proceso se lleve de la mejor manera y garantizar el derecho a sufragio de todas las personas", añadió.

Minutos antes, la candidata presidencial Keiko Fujimori (1990-2000) pidió a las autoridades electorales que ampliaran el horario hasta las 19.00 (00.00 GMT).

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Además del retraso en la llegada del material electoral, también se han registrado otras incidencias como problemas para utilizar la plataforma digital de la ONPE.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

En este proceso hay 35 candidatos presidenciales en contienda y ninguno tiene posibilidades de alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para ser declarado ganador, por lo que habrá una segunda ronda entre los dos aspirantes más votados el próximo 7 de junio.

