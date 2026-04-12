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Blu Radio  / Mundo  / Perú amplía una hora la jornada electoral por retraso para abrir los centros de votación

Perú amplía una hora la jornada electoral por retraso para abrir los centros de votación

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18.00 hora local (23.00 GMT) y ya no hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT).

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