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Blu Radio  / Mundo  / Perú elegirá, entre 35 candidatos, a su noveno presidente en 10 años

Perú elegirá, entre 35 candidatos, a su noveno presidente en 10 años

Entre los candidatos con mayores opciones de pasar a esa segunda vuelta figuran la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori.

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