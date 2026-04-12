Perú elegirá, entre 35 candidatos, a su noveno presidente en 10 años

Perú vota este domingo en unas elecciones generales para escoger a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031, con una oferta de 35 candidatos a la Presidencia, la más amplia de la historia del país, que acumula una década de inestabilidad política al registrar ocho mandatarios en los últimos diez años.

Desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) comenzaron a abrir los 10.336 de centros de votación instalados en territorio peruano, que recibirán electores a lo largo de diez horas, hasta las 17.00 hora local (22.00 GMT), momento en que se cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio que se prevé lento y que puede demorar varios días hasta tener resultados concluyentes.

En estas elecciones están citados a las urnas más de 27,3 millones de peruanos, entre ellos alrededor de 1,2 millones en el exterior, con grandes concentraciones en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).

Al llegar a la cabina de votación, los peruanos se enfrentan a una enorme papeleta que incluye cinco elecciones simultáneas: presidente, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes para el Parlamento Andino.



Debido a la fragmentación de los votos entre los 35 candidatos en contienda, todas las encuestas anticipan casi con total seguridad una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, cuyos nombres son una incertidumbre debido a que muchos peruanos decidirán su voto en el último minuto.

Entre los candidatos con mayores opciones de pasar a esa segunda vuelta figuran la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), tras haber perdido en la segunda vuelta las tres elecciones anteriores a la Presidencia.

También tienen opciones de avanzar al balotaje el populista Ricardo Belmont (Obras), empresario de 80 años y exalcalde de Lima (1990-1995); y el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), igualmente exalcalde de la capital peruana (2023-2025) y con un estilo similar al del presidente estadounidense Donald Trump.

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Asimismo, tiene probabilidades el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), una figura de la televisión peruana que se ha dedicado durante más de tres décadas a imitar a políticos, y ahora ha decidido dar el salto a la arena política con un proyecto de derecha, en un caso que hace recordar al del presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Después de estas elecciones, Perú volverá a tener, tras más de 30 años, un Parlamento bicameral con 60 senadores y de 130 diputados, pese a que los peruanos votaron en contra ello en un referéndum en 2018, donde el 'No' a tener dos cámaras ganó con el 90,5 % de votos válidos.

El desarrollo de los comicios será seguido por un total de 487 observadores que se han acreditado para este proceso, entre ellos las misiones de observación de la Unión Europea (UE), con más de 150 especialistas desplegados en el país; y de la Organización de Estados Americanos (OEA), con 96 integrantes.

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En Perú, el voto es obligatorio para las personas entre los 18 y 64 años, bajo una multa que oscila entre los 27,50 a 110 soles (entre 8,16 y 32,65 dólares) según la condición económica del elector.

Una de las principales novedades en estas elecciones, a raíz de las denuncias de "fraude" sin pruebas realizadas en la anterior elección por Fujimori, es que los votos serán guardados hasta la proclamación de resultados, para que puedan recontarse en caso de impugnaciones de actas, lo que obligará a custodiar 453 toneladas de votos, incluidos los del exterior.