Otra orden judicial incumplible termina impulsando candidatura de Abelardo De La Espriella

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Rafael Albeiro Chavarro Poveda le ordenó al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, a su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo y al grupo significativo de ciudadanos “Defensores de la Patria”, que en un plazo máximo de 24 horas, que retiren toda la propaganda política en su sitio web, en medios de comunicación y en redes sociales, en la que se empleen símbolos patrios como la bandera de Colombia, el escudo de Colombia, imágenes alusivas a instituciones militares y policiales y emblemas representativos de las entidades castrenses y el uso de las oraciones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”.

La orden fue emitida como una medida cautelar en medio de un estudio de una acción de tutela interpuesta por Dylan Lizarazo Ramos, argumentando que con la publicidad anteriormente mencionada, la campaña de Abelardo De La Espriella le está vulnerando su derecho fundamental de libertad electoral.

Lizarazo envió un documento de 87 páginas al Tribunal, con el que sustenta su solicitud, argumentando que desde octubre de 2025 le pidió al CNE que sancionara a la campaña de De La Espriella, sin que hasta ahora haya tomado una decisión de fondo y argumenta que el candidato ganador de la primera vuelta y su campaña, han hecho una “indebida utilización de los símbolos patrios para ganar adeptos, actuación que al emplearse la simbología soberana del Estado colombiano para abanderar sus propuestas, afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social y transmite el mensaje de que toda manifestación de oposición a la aludida campaña electoral y una decisión contraria a esa propuesta política constituye acto de deslealtad para con el Estado soberano de Colombia”.

Según el magistrado, la prohibición la ordenó porque en la campaña electoral de Abelardo De La Espriella “se advierte el uso inadecuado de símbolos patrios, actuación que desconoce la libertad electoral amparada en dos sentencias de la Corte Constitucional que expresamente prohíben el uso de símbolos patrios en las campañas a la Presidencia de la República.



Sin embargo, el magistrado, oriundo de la ciudad de Villavicencio, no explica de manera suficientemente clara cuáles son los derechos fundamentales que en su opinión le habrían sido vulnerados al accionante por medio del uso de determinados símbolos por parte de la campaña de Abelardo De La Espriella.

Además no explica por qué prohíbe a la campaña de Abelardo De La Espriella, el uso de los eslóganes “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, si evidentemente no son símbolos patrios y no explica por qué pueden vulnerar la equidad entre los competidores a la Presidencia, que es el argumento que esgrime el magistrado.

De inmediato vino la reacción jurídica y política, tanto de la campaña del candidato Abelardo De La Espriella como de su equipo de defensores y también de otras personas. El candidato les pidió a sus seguidores desde Cartagena que sigan usando todos los símbolos que fueron prohibidos por el Tribunal, mientras que en materia jurídica, ya fueron entabladas varias tutelas pidiendo revocar las medidas cautelares.

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Hablando de decisiones judiciales, finalmente, y más vale tarde que nunca, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió dos investigaciones contra el presidente Gustavo Petro por lo que todos sabemos: Petro abiertamente está participando en política electoral.