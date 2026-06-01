"El debate tiene que darse con altura": presidente del CNE previo a segunda vuelta de elecciones

Tras una jornada electoral que definió a los candidatos para la segunda vuelta presidencial, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, hizo un llamado vehemente a la sensatez y al respeto en la contienda política que se avecina. En medio de un clima de polarización, el magistrado enfatizó que el país requiere un intercambio de ideas basado en argumentos y no en descalificaciones.

Un llamado a la civilidad y los argumentos

Para el líder del organismo electoral, la etapa final de la elección debe alejarse del lenguaje agresivo que ha caracterizado períodos anteriores. "Yo creo que el debate se debe hacer con altura, con respeto por los ciudadanos", afirmó Quiroz, subrayando la necesidad de "desescalar ese lenguaje" para transitar hacia un clima de mutuo respeto.

El magistrado insistió en que los candidatos tienen la capacidad de debatir con altura, destacando una premisa fundamental para la convivencia democrática: "Yo creo que las ideas no pelean con las formas". Este mensaje busca blindar la legitimidad del proceso frente a las tensiones naturales de una campaña presidencial definitiva.



Resultados sólidos y garantías institucionales

Frente a las dudas planteadas por algunos sectores sobre el preconteo, Quiroz fue enfático en que la institucionalidad ha cumplido su labor. Según el reporte oficial, el proceso de escrutinio ha avanzado con una cantidad mínima de reclamaciones, situándose por debajo del 0,07 %.

El presidente del CNE defendió la transparencia del sistema señalando que "las elecciones no se declaran, sino se demuestran". Agregó que la jornada contó con una robusta vigilancia, incluyendo más de 13.000 observadores nacionales y más de 100 internacionales, lo que permite afirmar que el resultado está plenamente blindado.

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El fuero presidencial y la Ley de Encuestas

Respecto a las controversias sobre la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, Quiroz aclaró los límites de su competencia. Explicó que el mandatario goza de un fuero constitucional y que cualquier investigación sobre sus actuaciones recae exclusivamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Asimismo, el magistrado anunció que el CNE evaluará la efectividad de la actual Ley de Encuestas, que ha sido blanco de críticas tras los resultados de la primera vuelta. Quiroz adelantó que se reunirán con la comisión asesora y las encuestadoras para analizar si la norma está funcionando o si requiere ajustes por parte del legislador.

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Finalmente, el presidente del organismo electoral calificó la jornada como una "fiesta de la democracia" y aseguró que las instituciones están preparadas para respaldar a los ciudadanos en la próxima cita en las urnas.