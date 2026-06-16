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Capturaron a 'Perico', explosivista de disidencias Farc con injerencia en el nordeste antioqueño

Otros dos presuntos delincuentes de la estructura criminal también fueron requeridos en Bello, Remedios y Montelibano.

Capturado alias Perico.jpg
Capturado alias Perico.
Policía Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados tres presuntos integrantes del Frente 4 de las disidencias de alias 'Calarcá', entre ellos alias 'Perico’, señalado como experto en explosivos y adecuación de drones con cargas explosivas.

La acción fue desarrollada mediante operativos simultáneos en los municipios de Montelíbano, Remedios y Bello, en donde según las autoridades, los capturados eran requeridos por la justicia por los delitos de concierto para delinquir, rebelión y porte ilegal de armas de fuego.

El coronel Ferley Puerto, comandante de la Policía Antioquia, habló de alias 'Perico', quien tendría una trayectoria criminal importante y que habría desempeñado un papel clave en la fabricación y adecuación de artefactos explosivos utilizados para atacar a la Fuerza Pública.

"Es señalado de ser el presunto explosivista de esta estructura criminal con injerencia en el nordense antioqueño y en el sur de Bolívar. De acuerdo con las investigaciones, sería el encargado de adecuar drones con explosivos y coordinar acciones que ponían en riesgo a la fuerza público y a la comunidad en general", aseguró Puerto.

Durante los operativos fueron incautados ocho teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para identificar posibles redes de apoyo y avanzar en el esclarecimiento de otros hechos delictivos relacionados con esta estructura criminal.

Además, la Fuerza Pública logró la captura de otros dos delincuentes que tendrían una injerencia menor dentro de las disidencias y quienes, al parecer, servían a la estructura criminal como apoyo logístico en el Nordeste antioqueño y en el Sur del departamento de Bolívar.

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