Acabó con Ecopetrol y premió criminales: autoridades en Medellín por alza en exportaciones de coca

Tras los alarmantes resultados que arrojó un reciente estudio de la Universidad Eafit que evidenció la dimensión económica que ha alcanzado el narcotráfico superando las exportaciones de petróleo, autoridades en la capital antioqueña expresaron su preocupación por las políticas antidrogas del saliente Gobierno nacional.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó un retroceso en materia de control a cultivos ilícitos que rondan las 300 mil hectáreas en todo el país, luego de que hace más de una década la extensión fuera de 42 mil. El funcionario concluyó que lo presentado por el ejercicio académico es la radiografía de lo que fue la administración Petro.

"Acabó con la empresa más importante y más querida de todos los colombianos, que es Ecopetrol, pero al mismo tiempo premió a las estructuras criminales en su en su principal negocio, que es el tráfico de drogas. Y es que para nadie es un secreto: Colombia nunca en su historia había tenido tanta droga como tiene hoy", manifestó.

Villa también expresó preocupación por el debilitamiento en los últimos años a las capacidades de la fuerza pública para afrontar el fenómeno del tráfico de cocaína.



En el caso de Medellín y el departamento, bandas criminales locales se encargan de enlazar la red de distribución para exportar el estupefaciente vía marítima desde el Urabá antioqueño y chocoano hacia Estados Unidos y Europa.

"De aquí muchas veces son estas mismas estructuras que se encargan de negociar con estructuras del crimen transnacional, de otros países, precisamente para la exportación de esa droga. Y mucha de esa droga también pasa por aquí, sea desde la coordinación del negocio criminal o también sea desde la misma coordinación logística que viene, la coca, por ejemplo, del sur del país, y sale por el Urabá antioqueño, por el Chocó", explicó.

Insistió Villa que hoy el fenómeno del narcotráfico trasciende fronteras e ideologías de los grupos criminales, por lo que se requiere una respuesta conjunta por parte de la institucionalidad en vista de la magnitud del fenómeno expresada en la principal revelación del estudio.

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Si se suman los ingresos potenciales generados por la cocaína que sale de Colombia hacia los mercados internacionales, el narcotráfico estaría muy cerca de igualar o incluso superar al petróleo como principal producto de exportación del país.

Los cálculos estimaron que las exportaciones de cocaína habrían generado alrededor de US$18.200 millones, una cifra muy cercana a los US$19.100 millones que produjo el petróleo en el período analizado. El estudio se apoyó en el crecimiento sostenido de los cultivos de coca y de la producción de cocaína, mientras que las exportaciones petroleras atravesaban una desaceleración por la caída de los precios internacionales y de los volúmenes exportados.