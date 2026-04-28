Incautan depósito ilegal de armamento del ELN y Disidencias Farc en Anorí: hallan hasta un dron

El Ejército Nacional halló en Anorí, Antioquia, un depósito ilegal con más de 1.000 cartuchos pertenecientes al ELN y el Frente 36 de las disidencias. En el lugar que compartían ambos grupos ilegales también fue hallado un dron y varios radios de comunicación.

Una de las preocupaciones que tienen las autoridades en Antioquia sigue tomando fuerza luego de que la Fuerza Pública hallara un depósito ilegal que usaban al mismo tiempo el ELN y las disidencias de alias 'Calarcá', lo que deja en evidencia la alianza criminal en el Nordeste antioqueño.

La información que entregó la Séptima División del Ejército Nacional es que el lugar fue encontrado en la vereda Los Trozos del municipio de Anorí en donde el Frente Capitán Mauricio del ELN y el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' compartían depósito de armamento.

En el sitio se lograron hallar más de 1.000 cartuchos de diferentes calibres, una granada de mortero, tres proveedores, un dron, 10 radios de comunicación, dos baterias, 100 detonadores aneléctricos, dos uniformes camuflados, libros con temas doctrinales y brazaletes de manos grupos ilegales.



Mientras se investiga si, quizás, esta alianza criminal tenía algún fin terrorista en el Nordeste antioqueño, las autoridades señalaron que este golpe permite frenar posibles acciones violentas no solo contra la Fuerza Pública sino contra la población civil que sigue atemorizada por el actuar del ELN y las disidencias.

Por su parte, destacan desde la Séptima División que este golpe se dio gracias a Princesa, una canina de caza que logró olfatear este depósito que estaba escondido en el área de operaciones de las autoridades, pero que con la destreza de la belga malinois se pudo hallar el sitio que fue desmantelado.

Finalmente, las personas en el Nordeste antioqueño piden la presencia armada de la Fuerza Pública para evitar que la alianza criminal se siga consolidando y así evitar alteraciones al orden público en Anorí y municipios vecinos.