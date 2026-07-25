Ejecutan obras en 5 municipios de Urabá para prevenir desastres

Turbo, Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y San Pedro de Urabá son los municipios donde actualmente las autoridades de gestión del riesgo departamental adelantan intervenciones para prevenir emergencias, en especial tras la crudeza con la que golpeó esa subregión la temporada de lluvias al inicio de este año, además de la inminente llegada del fenómeno de El Niño.

En el distrito de Turbo, específicamente en las veredas Puerto Escondido y Puerto César del corregimiento El Tres, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) desarrolla labores de limpieza, recuperación hidráulica y extracción de sedimentos en caños, quebradas y ríos. A la par, se construyen y reconstruyen jarillones para restablecer la capacidad hidráulica de los cauces y reducir el riesgo de inundaciones.

Con el @DagranAntioquia ejecutamos obras de reducción del riesgo en Turbo, Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y San Pedro de Urabá, que benefician a más de 54 mil habitantes de la subregión.



🚧 Entre las obras se encuentran:

•Adecuación de cauces,

•Recuperación hidráulica,… pic.twitter.com/2EjoABimQF — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) July 23, 2026

En Arboletes, en el sector San José del Carmelo, se ejecutan trabajos de limpieza, recuperación hidráulica y adecuación de cauces que permiten restablecer el flujo natural del agua y mejorar la capacidad del territorio para responder a futuros eventos hidrometeorológicos. Por su parte, en el municipio de Necoclí se adelantan actividades asociadas a limpieza de caños.

En el sector Damaquiel de San Juan de Urabá se realiza la limpieza de caños y de su desembocadura al mar, con el propósito de facilitar el drenaje y reducir el riesgo de represamientos. Adicionalmente, en este municipio se construirá un reservorio que contribuirá a garantizar la disponibilidad de agua para las actividades productivas durante la temporada de menos lluvias, según destacó el ente departamental.



"Estas acciones están encaminadas a 2 acciones específicas. 1, todo lo que tiene que ver con la mitigación del riesgo, pero también la tensión de la emergencia ocasionada por el frente frío del mes de febrero. Estas acciones consisten en recuperación hidráulica de caños y de cauces, estabilización, pero también mantenimiento y mejoramiento de jarillones", indicó Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagran.

Finalmente, en la comunidad indígena Dividiví, en San Pedro de Urabá, avanza la construcción de un reservorio para el almacenamiento de agua destinada al consumo doméstico. En paralelo, en el sector Cabañas se desarrollan trabajos de limpieza, remoción de sedimentos, recuperación hidráulica y reencauzamiento del río San Juan, intervenciones para rehabilitar una vía terciaria afectada por procesos de erosión y socavación.