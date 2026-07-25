Metro de la 80 sembró 9.000 árboles que harán parte del corredor cuando entre en operación

Mientras el proyecto Metro de la 80 enfrenta un panorama financiero tenso, desde el Distrito destacaron nuevos avances en el componente ambiental que contempla la preparación de cerca de 22.000 árboles que harán parte de este tramo cuando sea habilitado.

Según la Alcaldía de Medellín, en el vivero Tierra Negra ya crecen los primeros 9.000 árboles de 180 especies nativas como pinos romerones, florentinos, palmas y arrayanes destinados a la reposición ambiental del megaproyecto Metro de la 80 y zonas como los cerros de Las Tres Cruces y El Volador.

El gerente del Metro, Tomás Andrés Elejalde Escobar, amplió los detalles sobre la compensación forestal del proyecto.

🌳 Cuidar los árboles que sembraremos en el corredor del #MetroDeLa80 y en lugares aledaños hace parte del Plan de Reposición Arbórea, una medida necesaria para el proyecto y establecida por la autoridad ambiental, es decir, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 🌱🏙️



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"La nueva línea va a reducir más de 130000 toneladas de CO2 de emisiones en el ambiente. Esto, de nuevo, es un paso gigantesco que sumará a las 650000 toneladas de CO2 que ya reducimos con las demás líneas", indicó.



En contraste, la estabilidad económica del proyecto se ve presionada debido a que el Gobierno nacional adeuda más de 830.000 millones de pesos, como lo reiteró el Alcalde Federico Gutierrez en el reciente empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Esta situación contrasta con el modelo financiero inicial, donde la Nación se encargaba del 70 % de los gastos y el Distrito de Medellín del 30 %, lo que representa $2,4 billones por parte de la Nación. Este es un compromiso apoyado por recursos asignados para futuras vigencias acordadas hasta los años 2036 y 2038, que actualmente deja en incertidumbre la financiación total de las obras.