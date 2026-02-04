En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gremios analizan reunión Petro–Trump y piden que el acercamiento se traduzca en resultados

Gremios analizan reunión Petro–Trump y piden que el acercamiento se traduzca en resultados

Amcham, Andi y Fenalco se pronunciaron tras el encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad