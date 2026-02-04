Se intensifican controles a la publicidad política en Cali en espacio público

Las autoridades en Cali anunciaron el fortalecimiento de los controles a la publicidad política instalada en el espacio público, en el marco de las campañas para las elecciones al Congreso de la República y la Presidencia.

La medida se adopta tras evidenciarse que en varios sectores de la ciudad, como la avenida Pasoancho, la Autopista Suroriental y los alrededores del Centro Administrativo Municipal (CAM), se registra una alta proliferación de afiches y piezas publicitarias alusivas a diferentes candidatos, situación que contraviene la normatividad vigente.

Sobre este tema, Jorge Moreno, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Seguridad, indicó que este tipo de publicidad se encuentra completamente prohibida en el espacio público.

El funcionario advirtió que los candidatos o campañas que no acaten los llamados de atención realizados por las autoridades serán sancionados, con multas que variarán de acuerdo con las dimensiones y características de la publicidad instalada.



Asimismo, las autoridades precisaron que, en lo relacionado con las vallas publicitarias, para las campañas al Congreso solo están permitidas hasta 30 vallas por partido político, mientras que para las elecciones presidenciales se autoriza un máximo de ocho vallas por candidato.

Los operativos de control continuarán en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma y preservar el orden en el espacio público durante la contienda electoral.