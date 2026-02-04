En vivo
Más de 27.000 familias afectadas por emergencias asociadas a lluvias en 172 municipios

Más de 27.000 familias afectadas por emergencias asociadas a lluvias en 172 municipios

La UNGRD coordina acciones de atención y respuesta con entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, priorizando los departamentos con mayores afectaciones.

