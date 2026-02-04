Mil razones para sonreír: icónica chocolatina de los colombianos baja de precio

Hubo una época en la que bastaban unas cuantas monedas para darse un gusto. En la tienda del barrio, junto a las papas y los dulces, estaba una de las chocolatinas más emblemáticas de los colombianos, la Jet.

Llegó a costar $500 e incluso menos, venía con una lámina para coleccionar en el álbum o adherirla a cuadernos o computadoras, acompañó recreos, paseos escolares y tardes enteras de infancia. Muchas generaciones crecieron con ese sabor inconfundible, que hoy sigue despertando nostalgia y sonrisas.

La empresa, creadora de la marca, anunció una noticia positiva para los millones de seguidores de la emblemática chocolatina, que vuelve a ser noticia por beneficiar el bolsillo de los consumidores.



Chocolatina Jet vuelve a su precio emblemático

La Compañía Nacional de Chocolates, empresa del Grupo Nutresa, anunció una reducción del 17 % en el precio de venta al público de las chocolatinas Jet, lo que permite que la marca regrese a un precio favorable para los colombianos.

“Estamos muy emocionados de anunciar que Jet baja de precio en un momento en el que la economía de los colombianos está bajo presión. Esta es una decisión de empatía con el país y con los millones de colombianos que disfrutan Jet todos los días”, afirmó Juan Fernando Castañeda Prada, presidente de la Compañía Nacional de Chocolates.



El ajuste fue posible gracias a esfuerzos operativos y financieros del grupo empresarial, luego de un periodo marcado por la inflación y el aumento de los costos de materias primas, especialmente del cacao, que en 2025 alcanzó precios históricos cercanos a los 12.000 dólares por tonelada.

Con la estabilización de estos costos, la compañía decidió trasladar ese alivio al consumidor final:

“Esta decisión responde a nuestro propósito de mantener a Jet cerca de los colombianos. Volver al precio de $1.000 permite que los consumidores sigan disfrutando de una de sus marcas preferidas en distintos momentos del día: para compartir, regalar y encontrar fácilmente en la tienda de siempre”, explicó Regina Malo, gerente de mercadeo de la compañía.



¿Qué presentaciones de aChocolatina Jet bajan de precio?

El nuevo precio aplica para las referencias más representativas de la marca, como la Jet individual tradicional y las burbujas, y beneficia a más de 400.000 tenderos en todo el país, para quienes Jet es uno de los productos de mayor rotación en el canal tradicional.

Para 2026, la marca espera superar el millón de chocolatinas vendidas al día y así mantener su liderazgo en la categoría de golosinas de chocolate en Colombia.

“Jet ha acompañado a millones de colombianos a lo largo de generaciones... Hay mil razones para disfrutar Jet, y hoy les damos una más: Jet vale $1.000”, concluyó Castañeda Prada.

