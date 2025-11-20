En vivo
Rionegro, Santander, le apuesta al cacao, la miel y el pollo para transformar su campo

Rionegro, Santander, le apuesta al cacao, la miel y el pollo para transformar su campo

El proyecto no parte desde cero. Su primera fase benefició a 232 productores rurales, quienes fortalecieron sus habilidades técnicas y comerciales, accedieron a nuevos mercados.

