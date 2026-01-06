El implemento que necesitan los niños en regreso a clases y por menos de $20.000 en el D1

Se acerca el regreso a clases y con ello la lista de útiles o implementos que deben comprar los padres de familia para que sus hijos estén listos para iniciar un nuevo año escolar en Colombia. Por eso, en las tiendas D1 se conocieron los nuevos productos que facilitarán a varias familias retornar a los colegios o jardines infantiles y con buenos precios.

A través de sus redes sociales, el almacén nacional reveló el precio y detalles de uno de los productos que necesitan los estudiantes en su regreso a clases, que lo usan diariamente, y las diferentes opciones para que sea del agrado de niños y niñas.

Loncheras del D1

Se trata de las loncheras, un implemento que suelen llevar y usar los estudiantes todos los días durante sus jornadas de estudios, pues es allí donde sus padres o cuidadores les empacan los diferentes alimentos que pueden comer a lo largo del día, ya sea fruta, galletas, tortas, jugos e, incluso, los almuerzos.

De acuerdo con lo informado por las tiendas D1, el costo de cada lonchera es de 19.900 pesos y hay 45.000 unidades disponibles en los diferentes almacenes que hay en el país.

Ahora bien, este producto también tiene diferentes estilos para que sea más llamativo para los estudiantes. Hay dos versiones para niños y niñas.



Loncheras para estudiantes en tiendas D1 // Instagram D1

En el caso de los niños, se puede apreciar que las loncheras tienen un dinosaurio estampado, acompañado de tonos azules. Asimismo, la segunda opción es un camión de colores oscuros.

Mientras para las niñas hay una versión con tres princesas estampadas en la parte frontal y en el otro modelo tiene la frase "Girl power", que en español se traduce a "poder femenino", acompañado de colores rosados y azul claro.

Publicidad

Así que si su hijo, ahijado o sobrino necesita una lonchera para este nuevo año escolar, estas pueden ser una buena opción, sumado al precio que es asequible al bolsillo de miles de colombianos.

En la publicación de las tiendas D1 también se puede observar que venderán un set de plumones tradicionales de diferentes colores por menos de 4.000 pesos, ideal para los trabajos o dibujos que deban realizar los estudiantes en sus diferentes materias.