Tiendas D1 sorprende con nuevos productos para el hogar y son 'rapados': hay desde 6.900 pesos

Tiendas D1 sorprende con nuevos productos para el hogar y son 'rapados': hay desde 6.900 pesos

Las Tiendas D1 está en una nueva temporada dedicada al hogar con muchos precios que son envidiables.

Foto creada con la IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 26, 2025 05:57 p. m.

Tiendas D1 ha lanzado una nueva colección de productos para el hogar, que rápidamente se están agotando, con precios que comienzan desde tan solo $6.900 pesos.

Esta iniciativa forma parte de la "Temporada Textil Hogar", una colección de productos para el hogar, especialmente textiles, que se lanza por tiempo limitado e incluye elementos de decoración, confort y funcionalidad.

Entre las ofertas más destacadas, los clientes pueden encontrar una amplia variedad de textiles para la cama y otros accesorios para el hogar:

  • Edredones acolchados: Disponibles en diferentes tamaños, como el edredón acolchado cama por $89.900, el edredón acolchado cama queen por $79.900, y el edredón acolchado cama doble por $69.900.
  • Protectores de colchón: Con opciones como el protector de colchón cama por $74.900, y versiones cooling para el Protector de colchón cama queen cooling por $64.900 y el Protector de colchón cama doble por $54.900.
  • Juegos de sábanas: Se ofrecen juegos de sábanas bordadas cama por $59.900 y Juegos de sábanas bordadas cama doble por $39.900. Además, puedes encontrar un Set de Fundas para Almohada por $14.900 que incluye 2 unidades, con un costo por unidad de $7.450.
  • Comodidad y estilo: Para el confort personal, D1 ofrece la bata levantadora por $49.900, una manta con capucha y mangas infantil también por $49.900, y una manta cobija por $29.900.
    Productos del D1
  • Accesorios prácticos y económicos: Entre los productos más accesibles se encuentran las pantuflas tipo spa por un increíble precio de $6.900, que representan el punto de partida de esta temporada. También está disponible un Quita Motas Eléctrico Red Flag por $16.900.

Para conocer las ofertas actuales y estar al tanto de los nuevos lanzamientos, puedes visitar la página web de Tiendas D1 o consultar sus redes sociales como Instagram y Facebook, donde suelen anunciar estas colecciones por tiempo limitado.

