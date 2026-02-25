Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El Resultados del Chontico Día se han convertido en una de las búsquedas más frecuentes entre los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones del país.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 25 de febrero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 24 febrero 2026 0133 - 2 Chontico Día 23 febrero 2026 5243 - 8 Chontico Día 22 febrero 2026 4025 - 5 Chontico Día 20 febrero 2026 7972 - 8 Chontico Día 19 febrero 2026 8976 - 3 Chontico Día 18 febrero 2026 1919 - 8 Chontico Día 17 febrero 2026 5566 - 5 Chontico Día 16 febrero 2026 2254 - 8 Chontico Día 14 febrero 2026 9264 - 9 Chontico Día 13 febrero 2026 1682 - 1

Uno de los principales atractivos de este chance es la diversidad de modalidades disponibles, lo que permite a cada jugador elegir la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia.

Las modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Chontico Día ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios mayores con apuestas más exigentes como para quienes prefieren opciones más sencillas y con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar Chontico Día

El costo de participación es otro de los factores que impulsan la popularidad de este juego de azar. El valor de las apuestas se mantiene en un rango accesible para distintos perfiles de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Este margen permite que tanto quienes realizan apuestas pequeñas como quienes deciden invertir montos más altos participen bajo las mismas condiciones del sorteo.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio. Es indispensable presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.

Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.

Más de 182 UVT: además de lo anterior, certificación bancaria vigente.

Este proceso busca garantizar una entrega segura, legal y transparente de los premios, fortaleciendo la confianza de los jugadores que participan diariamente en este reconocido juego de chance en Colombia.