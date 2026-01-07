China acelera en la conducción autónoma y aprueba primeros carros con nuevo nivel de manejo

El avance de la conducción autónoma en China empieza a materializarse en autorizaciones concretas para circular en vías públicas bajo esquemas regulados. En ese proceso, las autoridades del país han comenzado a habilitar vehículos de pasajeros con sistemas de automatización avanzada, siempre limitados a escenarios específicos y bajo estrictos controles de seguridad.

En este contexto, Changan obtuvo recientemente la aprobación oficial para el acceso a un producto de conducción autónoma de Nivel 3.

La certificación permite que carros seleccionados operen con conducción automatizada en carril único, únicamente en tramos definidos de autopistas y vías rápidas urbanas en la región suroeste de Chongqing, una de las zonas habilitadas para este tipo de pruebas y operaciones controladas.

La autorización fue concedida tras un proceso de evaluación técnica que analizó el comportamiento del sistema en condiciones reales de tráfico. De acuerdo con la información divulgada por la empresa, la validación se sustentó en más de cinco millones de kilómetros de pruebas en carretera, realizadas bajo una amplia variedad de escenarios.



Changan con autonomía nivel 3 Foto: Changan

¿Cómo se evaluó el Nivel 3 de conducción autónoma?

Las pruebas incluyeron 185 tipos de escenarios de conducción, cifra que, según el fabricante, supera en un 49 % los requisitos regulatorios establecidos. Dentro de ese conjunto se incorporaron situaciones consideradas extremas, que representaron más de un tercio del total de los casos evaluados.

Durante las pruebas, el sistema enfrentó en promedio un escenario de riesgo complejo cada 38,9 kilómetros. Este resultado fue utilizado por la compañía para respaldar la capacidad del sistema de operar dentro de sus condiciones de diseño operativas, uno de los criterios exigidos para la certificación de Nivel 3.

Con esta aprobación, el fabricante se ubica entre los dos primeros OEM en China en recibir autorización para este nivel de automatización, un hito que, según la empresa, se apoya en más de cuatro décadas de experiencia en la fabricación de vehículos y en su proceso de transición hacia tecnologías de movilidad inteligente.



Seguridad, datos y control operativo

La compañía explicó que el desarrollo de su sistema de conducción autónoma de Nivel 3 se basa en un enfoque de seguridad de ciclo completo. Este esquema cubre desde el diseño y desarrollo del sistema hasta su operación en carretera, e incluye validaciones técnicas, gestión de calidad y protocolos de respuesta ante riesgos.

El marco de seguridad contempla cuatro ejes principales: seguridad funcional, seguridad de la funcionalidad prevista (SOTIF), ciberseguridad y protección de datos. Estos elementos son evaluados de forma conjunta a lo largo del ciclo de vida del sistema.

Para la operación en vías públicas, el fabricante utiliza una plataforma de monitoreo en la nube que permite supervisión permanente, emisión de alertas tempranas y coordinación de respuestas ante incidentes.

Según la información oficial, esta plataforma ha operado de manera estable durante 18 meses, con precisión total en la transmisión de datos y alertas de seguridad.

Para países como Colombia, estas experiencias muestran que la implementación de tecnologías similares depende no solo del vehículo, sino también de la capacidad del entorno vial y tecnológico para soportar procesos de validación, monitoreo y respuesta continua.

El desarrollo de la conducción autónoma hace parte de una estrategia global de investigación y desarrollo. Changan opera una red de I+D en seis países y diez ubicaciones, con más de 24.000 profesionales, 44 centros de investigación y 180 laboratorios. En los últimos tres años, la empresa ha invertido más de 60.000 millones de yuanes en este frente y ha solicitado cerca de 14.000 patentes.

En paralelo a estos avances, el fabricante celebró el pasado 10 de diciembre la salida de su vehículo número 30 millones de la línea de producción, un hito que refuerza su posicionamiento como actor global en tecnología de movilidad inteligente.

En Colombia, la marca ha comercializado más de 8.100 vehículos durante la última década, a través de su red local de distribución.