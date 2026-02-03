Lluvias no cesan en Córdoba; hay orden de evacuación masiva a comunidades ribereñas

Siguen los desbordamientos del río Sinú y San Jorge en el departamento de Córdoba, donde más de 14 municipios están bajo inundaciones.

En Tierralta ya van 4.000 personas evacuadas en lanchas y buses, mientras el río va arrasando con todo a su paso. En Lorica, más de 20.000 personas están en riesgo, para lo que se ordenó una evacuación masiva.

Una de las situaciones más complejas se concentra en Montelíbano, donde una vereda quedó completamente borrada del mapa por el agua.

"En la vereda La Luna no se ve nada. Dieciséis de dieciséis casas quedaron completamente borradas del mapa. Es demasiado triste. Ya el agua está que se mete en la escuela. Lo único que se salvó es el cementerio porque está en una zona alta.



En total son 11 municipios de Córdoba los que están bajo alerta roja, sumado a la declaratoria de calamidad pública que realizó el gobernador Erasmo Zuleta a nivel departamental.

Entre tanto, los daños vía terrestre dejan aisladas a varias poblaciones. Por ejemplo, se desplomó la vía que comunica a Montería–Arboletes y también con el Urabá.

Se trata de lluvias que no cesan desde las 11 de la noche del pasado sábado, algo nunca antes visto en un mes de febrero para el Caribe. De acuerdo con el Ideam, estas lluvias representan un incremento del 90% frente a lo que normalmente se presenta en esta época.

En total se calcula que la región Caribe supera las 35.000 personas afectadas por los estragos de estas lluvias atípicas que se extenderán hasta este miércoles.