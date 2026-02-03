“Petro debe poner gran esfuerzo para aprovechar reunión con Trump”: excanciller Murillo

El excanciller colombiano y exembajador en Estados Unidos Luis Gilberto Murillo afirmó que el solo hecho de que se concrete la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump ya constituye un triunfo de la diplomacia entre ambos países, luego de las tensiones y declaraciones cruzadas que se habían presentado previamente.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, Murillo señaló que se le dio espacio al diálogo diplomático y que ahora debe priorizarse la forma en que se conduzcan las conversaciones, teniendo en cuenta las profundas diferencias ideológicas y de percepción geopolítica entre ambos gobiernos.



La ausencia de gestos simbólicos y la lectura del excanciller

Consultado por la forma en la que se ha desarrollado el ingreso del presidente Petro a la Casa Blanca —sin recepción pública por parte de Trump—, Murillo indicó que esto podría interpretarse como la intención de mantener una reunión muy privada, dadas las sensibilidades del momento.

El excanciller sostuvo que, pese a ese contexto, el encuentro debe verse como una oportunidad para estabilizar las relaciones bilaterales y defender los intereses nacionales, destacando que la relación entre Colombia y Estados Unidos es demasiado importante como para ser manejada sin cuidado.

Murillo afirmó que, debido a la diferencia de poder entre ambos países, el presidente Gustavo Petro es quien debe poner un esfuerzo mayor para aprovechar la reunión. Según dijo, el encuentro será tenso y difícil, pero salir en buenos términos ya representaría una ganancia para Colombia.



También resaltó el trabajo del equipo diplomático colombiano y señaló que esta reunión no debe desaprovecharse, ya que puede sentar las bases para una agenda futura de cooperación.



Una reunión privada por la sensibilidad de los temas

Sobre el carácter reservado del encuentro, Murillo coincidió en que lo más adecuado es que se realice sin acceso a la prensa, para permitir un ambiente de sinceridad entre los mandatarios.

Explicó que la reunión es “sui generis” por los antecedentes recientes y por decisiones tomadas por el gobierno estadounidense que han generado tensión en la relación bilateral.

Indicó que, en una reunión de corta duración, el objetivo principal no será resolver todos los desacuerdos, sino definir una agenda, identificar puntos de acuerdo y desacuerdo y, eventualmente, conformar grupos de trabajo técnicos para desarrollar esos temas.

Publicidad

Durante la entrevista, el excanciller señaló que, aunque Colombia puede intentar explicar las métricas utilizadas para medir la producción de cocaína, el foco principal de la conversación debe estar en lo que se hará hacia adelante.

Murillo mencionó que la agenda debe incluir temas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, cultivos ilícitos, migración, inversión, comercio y el papel de Colombia en la estabilidad y reconstrucción de Venezuela, así como su relación con la política de paz.

Para Murillo, un buen resultado de la reunión sería que ambas partes definan una agenda de temas, que el encuentro termine en buenos términos y que se establezcan canales de interlocución permanentes, como los grupos binacionales que existieron en el pasado.

Publicidad

Insistió en que la sola realización del encuentro ya es un logro diplomático relevante y que, a partir de ahí, debe construirse una relación más estable entre ambos países.