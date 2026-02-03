En vivo
Política  / "Petro debe poner gran esfuerzo para aprovechar reunión con Trump": excanciller Murillo

“Petro debe poner gran esfuerzo para aprovechar reunión con Trump”: excanciller Murillo

Según dijo, el encuentro será tenso y difícil, pero salir en buenos términos ya representaría una ganancia para Colombia.

