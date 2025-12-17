En vivo
Explosión en fábrica de plásticos en Jamundí deja dos trabajadores lesionados

Explosión en fábrica de plásticos en Jamundí deja dos trabajadores lesionados

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Piloto de Jamundí pero debido a la gravedad de las quemaduras, una de ellas fue remitida a una clínica de mayor complejidad en Cali.

