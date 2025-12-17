Explosión en fábrica de plásticos en Jamundí deja dos trabajadores lesionados

Una fuerte explosión al interior de una fábrica de tanques y plásticos, ubicada en el barrio La Estación del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, provocó un gigantesco incendio estructural en las últimas horas, dejando a dos trabajadores lesionados en la tarde de este miércoles.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Piloto de Jamundí para recibir atención médica, pero debido a la gravedad de las quemaduras, una de ellas fue remitida horas después a una clínica de mayor complejidad en la ciudad de Cali, tras presentar graves afectaciones causadas por el incendio.

“El hecho ocurrió en la calle 9 con carrera 12, aquí en el municipio. La emergencia se presentó durante un proceso de producción en la empresa y, de acuerdo con el reporte preliminar, dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas por el mismo personal de la fábrica en vehículos particulares hasta el hospital municipal. Al parecer, durante el proceso se presentó una falla en una de las máquinas, lo que originó la situación”, dijo el capitán Eduardo Sierra, comandante de los Bomberos Voluntarios de Jamundí.

La emergencia fue atendida de manera oportuna por trabajadores de la fábrica, la comunidad y unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar las llamas, evitando mayores daños en la infraestructura y previniendo que otras personas resultaran lesionadas.



“En esta empresa se fabrican tanques plásticos. Creemos que durante el proceso de producción, en el que se utilizan máquinas que trabajan con calor y presión, se pudo haber generado la explosión, dejando este lamentable saldo de dos personas lesionadas”, explicó Sierra.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la explosión, mientras se evalúan las condiciones de seguridad industrial de la fábrica. Entre tanto, los trabajadores afectados continúan bajo observación médica