Liberan a la lideresa Sara Sofía González tras tres días de secuestro en Jamundí

Después de permanecer secuestrada durante tres días, fue dejada en libertad en la tarde de este domingo Sara Sofía González Fajardo, la joven lideresa de 18 años y secretaria de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de San Antonio, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Sobre su liberación se conoció que se produjo en el departamento del Cauca bajo el liderazgo social y comunitario, que desde el día del secuestro emprendió las gestiones necesarias para que la joven regresara a su hogar.

“Desde FUNDTERPAZ celebramos la liberación de Sara Sofía González Fajardo, secretaria de la JAC del corregimiento de San Antonio, Jamundí, Valle del Cauca. Abrazamos la vida y reiteramos el llamado a los actores armados para que respeten los DD. HH. y el DIH”, señala un comunicado emitido por la Fundación Territorio de Paz.

La denuncia de su secuestro se conoció inicialmente por medio de la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Desde la Fundación manifestaron en el comunicado que la liberación fue netamente humanitaria y social.



“La liberación de la lideresa social se da bajo el liderazgo social y comunitario. No se tuvo intervención de la ONU, MAPP-OEA, CICR ni de ningún organismo internacional”, puntualiza el documento.

En este momento la lideresa se encuentra con su familia. Por parte de las autoridades no se logró identificar qué grupo armado la obligó a salir de su casa el viernes pasado. Cabe recordar que en esa zona de Jamundí y en el norte del Cauca delinque la disidencia de las Farc conocida como 'Jaime Martínez', bajo el mando de alias “Iván Mordisco”.