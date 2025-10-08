El pollo colombiano llega a Japón: así fue la primera exportación histórica

Colombia ha materializado su primera exportación de pollo hacia Japón, considerado uno de los mercados más exigentes del mundo en materia sanitaria. Este logro es el resultado de un esfuerzo interinstitucional sostenido durante varios años, coordinado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi).

El primer cargamento, compuesto por 12.5 toneladas, ya ha sido recibido satisfactoriamente por las autoridades sanitarias japonesas, según confirmación de Lina Pineda, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Invima. La funcionaria destacó la complejidad del proceso de admisibilidad y el significado de este paso para los productores colombianos.



El rigor del mercado japonés

La apertura del mercado japonés para el pollo colombiano ha sido un camino extenso. Aunque la admisibilidad se encuentra disponible desde 2015, lograr el cumplimiento total de los requisitos de protocolo ha requerido una estricta vigilancia y adecuación de las plantas productoras.

Lina Pineda, en diálogo con los medios, enfatizó el esfuerzo necesario para cumplir con las normativas internacionales y destacó que este resultado es el "fruto de ese trabajo".

"Con Japón se acordó un modelo de certificado sanitario y un protocolo donde se establecen esas condiciones sanitarias que deben cumplir las plantas que desean exportar. Son de estricto cumplimiento y efectivamente Japón lo que pide es que estas plantas sean vigiladas por el Invima, que tengan unas condiciones sanitarias en cuanto a enfermedades de los pollos. Entonces, es un mercado bastante exigente, es gran logro para que podamos hoy en día estar exportando a Japón por primera vez", dijo.



Este estricto cumplimiento implica que las plantas de procesamiento deben estar bajo la vigilancia permanente del Invima y garantizar condiciones sanitarias óptimas, especialmente en relación con enfermedades que afectan a las aves.



Pollo de alta calidad

Aunque Colombia produce pollo de muy buena calidad en diversas regiones, este primer envío histórico de 12.5 toneladas provino específicamente de la región del Valle del Cauca.

La mercancía exportada fue producida por la empresa Pollos Bucaneros, ubicada en La Candelaria, Valle del Cauca. Este hecho representa un motivo de orgullo para la región y para la industria avícola del país, siendo este departamento el epicentro de la primera apertura exitosa del mercado asiático.

Escuche aquí la entrevista: