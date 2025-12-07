Exportaciones no mineras a Estados Unidos crecen 14% y consolidan su papel como motor comercial

Las exportaciones de los sectores bienes agropecuarios, agroindustriales e industriales de Colombia hacia Estados Unidos continúan creciendo con fuerza y se mantienen como el principal motor del comercio entre ambos países. Según cifras del Dane, analizadas por la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, entre enero y octubre de 2025 las ventas de este sector aumentaron 14%, pasando de US$ 7.073 millones a US$ 8.053 millones.

Este comportamiento es especialmente relevante porque muestra que, mientras las exportaciones de Colombia hacia el resto del mundo apenas crecieron un 2%, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron al doble de ese ritmo, con un incremento del 4%. De acuerdo con la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, esta relación comercial representa cerca de cinco millones de empleos y es una de las principales fuentes de ingresos para el país.

Al revisar los resultados por sectores, el que más se destacó fue el de café, té y especias, que tuvo un crecimiento muy significativo del 73,3%. Esto significa que las exportaciones pasaron de US$ 1.066 millones a US$ 1.849 millones, impulsadas por la alta demanda de café colombiano y la recuperación de los precios internacionales. Otros sectores que mostraron un avance importante fueron las frutas, que crecieron 37,8% y alcanzaron ventas por US$ 497 millones, y el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, que aumentó 33% y llegó a US$ 777 millones.

También presentaron crecimientos sostenidos sectores como el papel y sus manufacturas (27,4%), la maquinaria eléctrica (18,4%), los productos químicos (13,9%), los azúcares y confites (11,4%) y los cueros y vegetales. Incluso otros sectores más pequeños, como los metales, las materias plásticas y los pescados, mostraron avances moderados pero constantes, lo que evidencia una oferta cada vez más diversificada.



AmCham Colombia destacó que el país debe seguir aprovechando esta dinámica positiva, especialmente en un momento en el que el comercio internacional es más competitivo. Por eso, insistió en la necesidad de eliminar el arancel del 10% que aún pagan algunos productos colombianos al entrar al mercado estadounidense. Para la entidad, avanzar en esa exención permitiría que más empresas colombianas puedan competir en mejores condiciones frente a otros países.

Lacouture recordó además que, después de decisiones tomadas durante la administración Trump, cerca del 72% de los productos que Colombia exporta a Estados Unidos ya entran sin pagar aranceles, un beneficio que ha facilitado el crecimiento de varios sectores.

Finalmente, entre enero y octubre de 2025, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones colombianas, con US$ 12.411 millones vendidos, lo que representa el 30% del total de las ventas externas del país. Para AmCham, esto confirma la importancia de fortalecer la relación comercial y de seguir impulsando productos colombianos con potencial en ese mercado.