Exportaciones de plásticos y caucho de Colombia crecieron 7.4 % hasta tercer trimestre de 2025

Un reciente informe de Acoplásticos evidencia que la industria del plástico cerrará 2025 con un desempeño que superó las expectativas. Entre enero y septiembre, las exportaciones de materias primas plásticas aumentaron 7.4 % y alcanzaron los 707 millones de dólares, una tendencia que reafirma la recuperación del sector en el mercado internacional. Brasil siguió siendo el socio clave: compró más de la mitad de los despachos y aumentó sus compras en 21 %, un comportamiento que impulsó buena parte del crecimiento del año.

En productos plásticos transformados, el panorama también fue favorable. Las ventas externas sumaron 587 millones de dólares en los primeros nueve meses, con un ligero crecimiento del 1.4 %. Aunque el ritmo fue más moderado que en 2024, cuando las exportaciones repuntaron 15,6 %, las cifras mantienen al sector en terreno positivo y proyectan un cierre cercano a los 1.800 millones de dólares en exportaciones totales.

“La industria del plástico está demostrando un proceso de transformación y, ha logrado mantener un crecimiento en su producción y en el empleo. En especial, se resaltan los resultados en el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia en mercados internacionales. Los resultados de este año reflejan una industria que invierte, que innova y que continúa avanzando hacia un mayor competitividad y sostenibilidad”, afirmó Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.

El empuje no solo se siente en los mercados internacionales. A nivel interno, la producción de artículos plásticos creció 3 % entre julio y septiembre, mientras que las ventas aumentaron 4.9 % y el empleo 3.7 %. Para los empresarios, uno de los factores que explica este comportamiento es la renovación de maquinaria. Entre enero y septiembre ingresaron al país equipos por más de 80 millones de dólares. Las inyectoras, que representaron el 43 % de esas compras, tuvieron un aumento del 17 % frente al año pasado.



“De cara al 2026, el gremio considera que los principales retos del sector serán el cumplimiento de la legislación de los denominados plásticos de solo uso, alcanzar las metas de reciclaje de empaques y envases, afianzar la transición digital hacia la industria 4.0 y, en especial, seguir conquistando los mercados internacionales con un buen crecimiento en las exportaciones y una mayoría diversificación en mercados y productos”, indicó Acoplásticos.

El reciclaje también está jugando un papel más fuerte en la industria. En los últimos años, las compañías han sumado alrededor de 100.000 toneladas de capacidad adicional, lo que ha permitido responder a nuevas exigencias ambientales y a la regulación sobre plásticos de un solo uso.

Antioquia volvió a sobresalir dentro del mapa nacional. El departamento registró un crecimiento del 4,9 % en producción entre enero y septiembre, aportando el 17 % de la expansión del sector. Allí se concentra alrededor de una cuarta parte del empleo y de los establecimientos vinculados a la industria.