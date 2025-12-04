En vivo
Blu Radio  / Economía  / Exportaciones de plásticos y caucho de Colombia crecieron 7.4 % hasta tercer trimestre de 2025

Exportaciones de plásticos y caucho de Colombia crecieron 7.4 % hasta tercer trimestre de 2025

Brasil concentró más de la mitad de los despachos y elevó en 21 % sus compras, en un año marcado por mayor producción, inversiones en maquinaria y expansión del reciclaje.

