En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Aerocivil busca acuerdos para aumentar cupos con otras aerolíneas tras cancelaciones a Venezuela

Aerocivil busca acuerdos para aumentar cupos con otras aerolíneas tras cancelaciones a Venezuela

Las gestiones se producen luego de que Satena, Wingo y Copa Airlines suspendieran sus operaciones hacia Venezuela por intermitencias en los sistemas de navegación satelital

Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela
Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad