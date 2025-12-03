Aterriza en Venezuela vuelo con 266 migrantes desde EEUU en medio de tensiones por espacio aéreo

Un vuelo desde Estados Unidos aterrizó este miércoles en el principal aeropuerto de Venezuela con migrantes provenientes de Phoenix, Arizona, el primero desde que el Gobierno de Nicolás Maduro informara de la reanudación de los vuelos de repatriación, en medio de las tensiones por el despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe.

En el avión, operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines, arribaron 266 venezolanos, informó el canciller, Yván Gil, en declaraciones ofrecidas desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que mantiene sus operaciones con vuelos limitados tras la ola de suspensiones de viajes comerciales ante las advertencias de autoridades estadounidenses, lo que Caracas respondió con la revocación de concesiones a ocho aerolíneas internacionales.

Gil indicó que se trata del vuelo 95, en lo que va del año, de la Misión Vuelta a la Patria, el programa de repatriación de migrantes venezolanos que gestiona el Estado.

Asimismo, es el vuelo 76 proveniente de Estados Unidos, desde que ambos países -sin relaciones desde 2019- acordaron la repatriación de migrantes en enero de este año.



El titular de Exteriores afirmó que los venezolanos "retornan voluntariamente de los Estados Unidos" y detalló que, hasta la fecha, han regresado 18.354 como parte de estos vuelos de repatriación. De ellos, 14.407 provenían de EE.UU.

"Es una demostración de que Venezuela está más firme que nunca", afirmó Gil.

Más temprano, también aterrizó en Maiquetía un vuelo de repatriación desde Ciudad de México, gestionado por la aerolínea estatal venezolana Conviasa, con 304 repatriados.

Desde el aeropuerto, el canciller insistió en que las autoridades estadounidenses "habían suspendido de manera verbal la ejecución de estos vuelos" y el lunes "lo solicitaron nuevamente", tras lo que, aseguró, el presidente Maduro, "sin dilaciones, aprobó" la reanudación de las operaciones.

El martes, el Ministerio de Transporte de Venezuela informó que el Gobierno autorizó la llegada de los vuelos de migrantes venezolanos operados por Eastern Airlines, que habitualmente llegan al país dos veces por semana -miércoles y viernes-, tras recibir una solicitud de la Administración de Donald Trump.

El presidente estadounidense dijo el sábado que el espacio aéreo del país suramericano debía considerarse "cerrado en su totalidad", un mensaje que Caracas repudió "con absoluta contundencia".

Tras la declaración de Trump, Venezuela había afirmado que Estados Unidos suspendió "de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos". Sin embargo, desde las autoridades estadounidenses no hubo ningún anuncio que indicara la suspensión de este acuerdo.

La tensión entre Washington y Caracas ha venido en ascenso tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de "amenaza" e intento de propiciar un cambio de régimen.