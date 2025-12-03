En vivo
Aterriza en Venezuela vuelo con 266 migrantes desde EEUU en medio de tensiones por espacio aéreo

En el avión arribaron 266 venezolanos. Este es el vuelo 76 proveniente de Estados Unidos, desde que ambos países acordaron la repatriación de migrantes en enero de este año.

Vuelo de migrantes desde EE. UU.
Vuelo de migrantes desde EE. UU.
Foto: referencia, AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

