¿Retoman vuelos a Venezuela? Latam, Avianca y Aerocivil evaluarán condiciones de seguridad

La Aeronáutica Civil finalizó los diálogos con las aerolíneas que tienen sus vuelos hacia Venezuela, pero aún debe avanzar en la cooperación con las autoridades venezolanas para tomar medidas que continúen garantizando la seguridad y mitiguen el impacto hacia los usuarios.

Espacio aéreo de Venezuela tras recomendación de Estados Unidos a aerolíneas
Foto: flightradar24
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

