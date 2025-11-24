¿Retoman vuelos a Venezuela? Latam, Avianca y Aerocivil evaluarán condiciones de seguridad

Sobre las 9:00 de la mañana comenzó la reunión en la que se dialogó qué viene para los vuelos de Bogotá a Venezuela y Venezuela a Colombia. Una reunión que tenía como objetivo tener una mesa técnica en donde se evaluaría y se pondría en la mesa las medidas que tomarían las aerolíneas para definir cómo contrarrestar los vuelos cancelados que han afectado a centenares de ciudadanos.

Por el momento, se llegó a tomar una estrategia que comenzará a funcionar desde mañana, 25 de noviembre, en donde se realizará un estudio de seguridad que dará viabilidad a que se puedan retomar los vuelos hacia Venezuela o que continúe la medida de suspensión de los vuelos temporalmente.

Y aunque la situación continúa siendo incierta, frente a lo que pasará en el país vecino, Venezuela, se está a la espera de concertar una mesa de diálogo entre las autoridades colombianas y venezolanas para conocer las estrategias que serán tomadas frente a esta problemática.

Hasta el momento continúan las medidas de seguridad tomadas por cada aerolínea, para los próximos días las afectaciones podrían continuar, pues quienes siguen en funcionamiento serán las aerolíneas Wingo, Satena y Laser, quienes este lunes ofrecieron un único vuelo para Venezuela, específicamente, a Caracas y Valencia.



Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela Foto: AFP

En el caso de Wingo, su único vuelo salió a las 5:00 de la mañana, Laser a las 11:00 de la mañana y Satena está programado a las 8:00 de la noche.

Decisiones prontas y medidas coherentes es lo que se pide en estos momentos, con el fin de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Frente al tema, se pronunció la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) realizando un llamado a las autoridades y a todas las entidades involucradas a cooperar de manera "alineada" y a que se brinde información clara a las aerolíneas que operan en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

Además, añadieron que las medidas que se han tomado hasta el momento son temporales y que se han dado tras rigurosos análisis para disminuir el riesgo de los pasajeros en el área espacial que están establecidos en los estándares internacionales de los Anexos 6 y 17 del Convenio de Chicago.

“No obstante, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela anunció hoy que las aerolíneas deben retomar sus operaciones en un plazo de 48 horas, bajo advertencia de suspensión de los derechos de tráfico. Esta decisión reducirá aún más la conectividad hacia el país, que ya es uno de los menos conectados de la región”, afirmó la IATA por medio de su comunicado.

La IATA mantiene en pie su compromiso para que se reestablezcan las operaciones desde y hacia Venezuela tan pronto la alerta ya no se encuentre encendida. Los canales estarán abiertos con las autoridades venezolanas con el fin de “coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, en estricto cumplimiento de la normativa vigente de seguridad”.

Varias aerolíneas continúan cancelando los vuelos hacia Venezuela, a ellas se suma Air Europa, por lo que este 25 de noviembre se suspenden los vuelos: UX071 Madrid - Caracas 16:40h y UX072 Caracas - Madrid 23:10h.