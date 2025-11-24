Más de 1.000 viajeros afectados tras advertencia de FAA sobre riesgos en espacio aéreo de Venezuela

La Aeronáutica Civil de Colombia, a través de Álvaro Mujica, secretario de Autoridad Aeronáutica, informó las medidas adoptadas luego de la notificación emitida por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA). El aviso internacional advierte sobre posibles riesgos operacionales en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, derivados del incremento de la actividad militar en esa zona.

Mujica señaló que, tras conocerse la advertencia, las aerolíneas que mantienen operación entre Colombia y Venezuela tomaron decisiones autónomas para proteger la seguridad de los pasajeros y de sus propias operaciones. Estas determinaciones generaron cancelaciones y afectaciones para cerca de 1.500 viajeros, especialmente en Bogotá. No obstante, algunas compañías, entre ellas Satena y Wingo, continuaron con sus vuelos programados de manera regular.

Tras advertencia de Estados Unidos a aerolíneas, Iberia suspende los vuelos a Venezuela Foto: AFP

Por este motivo, se avanzó en medidas de conectividad como “cuatro vuelos que se han desarrollado, tres de ellos hacia Caracas, uno de ellos hacia Valencia. Esos dos vuelos nos han permitido transportar aproximadamente unas 500 personas que hoy se encuentran pues felices en sus destinos”, explicó el secretario.

La Aerocivil también se refirió a los desvíos implementados por aerolíneas europeas y sudamericanas que habitualmente sobrevuelan el espacio aéreo venezolano. En respuesta, la entidad fortaleció sus capacidades de vigilancia, control y comunicaciones para asegurar la prestación segura de los servicios de tránsito aéreo en territorio colombiano ante el aumento del flujo y de la complejidad operacional.



El secretario recordó que, conforme al Convenio de Chicago, los Estados están obligados a garantizar la protección de la aviación civil y evitar cualquier acción que comprometa la seguridad de aeronaves comerciales. Añadió, además, que la FAA alertó sobre posibles interferencias a sistemas de navegación, lo que llevó a varias aerolíneas a realizar ajustes en sus trayectorias como medida preventiva.

Finalmente, la Aeronáutica Civil anunció que este lunes se llevará a cabo una reunión clave con autoridades aeronáuticas de la región y con las aerolíneas afectadas. El objetivo será coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales del impacto generado por la alerta y avanzar en la normalización de las operaciones en el menor tiempo posible.

De otro lado, tras la notificación emitida el pasado viernes por la autoridad estadounidense, la aerolínea Latam confirmó que mantiene la cancelación de su operación aérea entre Colombia y Venezuela durante este lunes 24 de noviembre.