En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Más de 1.000 viajeros afectados tras advertencia de FAA sobre riesgos en espacio aéreo de Venezuela

Más de 1.000 viajeros afectados tras advertencia de FAA sobre riesgos en espacio aéreo de Venezuela

Este lunes se llevará a cabo una reunión clave con autoridades aeronáuticas de la región y con las aerolíneas afectadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad