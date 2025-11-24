En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gustavo Petro
Francia Márquez
Maduro
Lluvias en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Ya son siete las aerolíneas que han suspendido sus vuelos hacia Venezuela

Ya son siete las aerolíneas que han suspendido sus vuelos hacia Venezuela

Latam agregó que "continuará monitoreando diariamente la situación para mantener informados a sus pasajeros".

Publicidad

Publicidad

Publicidad