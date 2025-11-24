En vivo
Estados Unidos designa oficialmente al Cartel de los Soles como grupo terrorista

Rubio considera que el Cartel de los Soles, y otros FTO designados, como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa son responsables de la violencia terrorista en el hemisferio americano, así como de traficar drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Quiénes conforman el Cartel de los Soles, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
Foto creada con IA
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

