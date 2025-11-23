En vivo
El presidente Petro dice que no apoya a Maduro, pero tampoco una invasión de Estados Unidos

El presidente Petro dice que no apoya a Maduro, pero tampoco una invasión de Estados Unidos

Petro, quien tiene buena relación con Maduro, insistió en que las posibles amenazas militares de Estados Unidos responden a los intereses económicos de ese país en Venezuela, en especial el petróleo.

