Este sería el plan de Estados Unidos para ejercer presión "psicológica" sobre Nicolás Maduro

Este sería el plan de Estados Unidos para ejercer presión "psicológica" sobre Nicolás Maduro

Esta acusación se relaciona con delitos de corrupción, narcotráfico y narcoterrorismo, en medio de una tensión diplomática que continúa escalando.

