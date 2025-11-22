Este sería el plan de Estados Unidos para ejercer presión "psicológica" sobre Nicolás Maduro

Según revelaron funcionarios estadounidenses al Washington Post, la administración de Estados Unidos estaría evaluando un plan de presión psicológica contra Nicolás Maduro, cuyo despliegue iniciaría este domingo 23 de noviembre, fecha en la que cumple años.

De acuerdo con el medio estadounidense, la propuesta habría surgido durante el gobierno de Donald Trump y contemplaría una estrategia diseñada para generar impacto político y social en Venezuela con el objetivo de debilitar la permanencia de Maduro en el poder.

Entre las acciones contempladas estaría el lanzamiento de panfletos sobre Caracas por parte del ejército estadounidense, documentos que, según el informe citado por el Washington Post, incluirían la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Washington por información que permita la captura y condena del venezolano. Esta acusación se relaciona con delitos de corrupción, narcotráfico y narcoterrorismo, en medio de una tensión diplomática que continúa escalando.

Donald Trump y Nicolás Maduro // Foto: AFP

Cabe recordar que Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe y el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales, como parte de la operación Lanza del Sur, una iniciativa impulsada por la administración Trump para combatir el narcotráfico en la región.



En este contexto, desde septiembre, más de una veintena de embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas han sido destruidas en operativos estadounidenses en ambas costas, acciones en las que, según el recuento del medio, han muerto de forma extrajudicial más de 70 personas.