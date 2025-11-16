Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 16 de noviembre su intención de designar al grupo conocido como Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO). La medida entraría en vigor el próximo 24 de noviembre.

Según Washington, esta clasificación apunta a la cúpula del régimen de Nicolás Maduro, a quien señala de liderar la estructura junto a altos funcionarios que habrían corrompido instituciones militares, de inteligencia, legislativas y judiciales en Venezuela.

El gobierno estadounidense acusa al grupo de cometer actos de violencia terrorista en el hemisferio y de participar en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa. Además, sostiene que opera en alianza con otras organizaciones ya catalogadas como terroristas, entre ellas el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

La decisión representa un nuevo escalón en la presión de Washington contra el régimen chavista. Aunque el Cartel de los Soles ya estaba sancionado como Grupo Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) por el Departamento del Tesoro, la designación como FTO amplía el alcance legal y operativo de Estados Unidos para actuar contra la organización.



En desarrollo...