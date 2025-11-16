En vivo
Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

El gobierno estadounidense acusa al Cartel de los Soles de cometer actos de violencia terrorista y de participar en el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa.

