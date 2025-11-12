En vivo
Marco Rubio: "EE.UU. tiene todo el derecho de operar militarmente en su hemisferio'"

Marco Rubio: "EE.UU. tiene todo el derecho de operar militarmente en su hemisferio'"

Rubio aseguró que en ningún momento durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 se trató el tema de los ataques contra las embarcaciones en el Caribe.

Marco-Rubio-AFP.jpg
Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

