Latam canceló vuelos del 23 y 24 de noviembre entre Bogotá y Caracas

Los vuelos programados serán cancelados de forma preventiva por el aumento de la actividad militar en Venezuela, en medio de la tensión con Estados Unidos. La aerolínea ofrece alternativas para los pasajeros.

