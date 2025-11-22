Latam canceló vuelos del 23 y 24 de noviembre entre Bogotá y Caracas

Latam Airlines Colombia anunció la cancelación preventiva de sus vuelos programados para los días 23 y 24 de noviembre en la ruta Bogotá–Caracas–Bogotá, en medio de las alertas emitidas en las últimas 24 horas sobre los riesgos de operar en el espacio aéreo venezolano.

“Latam Airlines Colombia comprende los inconvenientes que esta coyuntura genera; sin embargo, reiteramos que la seguridad de sus colaboradores y de todos sus pasajeros siempre será prioritaria”, afirmó la aerolínea, asegurando que las decisiones responden estrictamente a la necesidad de proteger la seguridad de pasajeros y tripulación frente al aumento de la tensión en la región.

El anuncio y la medida adoptada se dieron luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara a las aerolíneas tener precaución al sobrevolar Venezuela, debido al deterioro de la situación de seguridad y al incremento de la actividad militar tanto en ese país como en zonas aledañas.

Conflicto entre Venezuela y Estados Unidos Foto: AFP, referencia

De acuerdo con la FAA, estas condiciones podrían representar riesgos potenciales para aeronaves en tránsito, maniobras de llegada y salida, así como para operaciones en aeropuertos venezolanos.



La aerolínea dispuso alternativas para quienes tenían vuelos programados en las fechas canceladas:



Cambio de fecha en la misma cabina, válido hasta un año desde la compra del tiquete, sin penalidades.

Reembolso total del valor pagado, sin cobros adicionales.

Cambio de ruta hacia Cúcuta como destino final, sin costos extra.

Estos trámites pueden realizarse a través de la sección Mis Viajes en el portal oficial de Latam o mediante la aplicación móvil de la aerolínea. Además, reiteró que esta coyuntura es “ajena a su voluntad”, pero subrayó que la seguridad siempre será su máxima prioridad.