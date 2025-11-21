En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Colombia toma medidas tras aviso de EE.UU. por riesgos en espacio aéreo de Venezuela

Colombia toma medidas tras aviso de EE.UU. por riesgos en espacio aéreo de Venezuela

La FAA pidió a los operadores aéreos reportar los vuelos previamente planeados al menos con 72 horas de anticipación y notificar cualquier incidente de seguridad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad