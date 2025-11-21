Colombia toma medidas tras aviso de EE.UU. por riesgos en espacio aéreo de Venezuela

En Colombia las autoridades están tomando sus propias medidas tras el aviso emitido por la Autoridad Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos sobre el peligro y riesgo para la seguridad de los vuelos comerciales que sobrevuelan Venezuela y el Sur de Caribe.

En esa alerta, la FFA alerta a pilotos, aerolíneas y autoridades de control aéreo sobre peligros significativos en el espacio aéreo correspondiente a la región de información de vuelo de Maiquetía debido “al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela”.

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo", agregó el comunicado.

Además, la FAA pidió a los operadores aéreos reportar los vuelos previamente planeados al menos con 72 horas de anticipación y notificar cualquier incidente de seguridad.



Ante esto, la Aeronáutica Civil en Colombia solicitó a todas las aerolíneas con rutas que cruzan este espacio aéreo la entrega inmediata de análisis internos sobre el impacto del aviso estadounidense y la descripción detallada de las medidas adoptadas para mitigar riesgos, por ejemplo, rutas alternas y procedimientos reforzados.

Torre de control Aeropuerto Internacional El Dorado Foto: Aeronáutica Civil

Así mismo, instó a que las empresas cumplan el aviso previo de 72 horas exigido por la FAA para cambios operacionales, mismos que deben ser avisados.

La Aerocivil detalló que toda la información será consolidada para establecer un marco de respuesta oficial, unificado y coordinado ante las autoridades aeronáuticas internacionales.

“La Aeronáutica Civil reafirma que la seguridad aérea es un principio intangible y no negociable. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las aerolíneas para asegurar que, mientras se gestionan las implicaciones de este aviso internacional, se mantenga el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y las tripulaciones”, dijo la entidad estatal.

El aviso coincide con el amplio despliegue militar que la administración de Donald Trump mantiene en el Caribe y que recientemente reforzó con la llegada del portaaviones USS Gerald Ford, considerado el mayor y más avanzado de la Armada estadounidense.

El Pentágono ha reiterado que estas operaciones están dirigidas a combatir el narcotráfico en la región el cual, dice, se alimenta de la droga enviada por mar desde Venezuela.