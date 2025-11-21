En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Gobierno de Maduro dice que Estados Unidos busca convertir a Venezuela en su estado 51

Gobierno de Maduro dice que Estados Unidos busca convertir a Venezuela en su estado 51

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el lunes que atacar "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" de Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él "face to face".

Foto: AFP / ImageFx
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de nov, 2025

