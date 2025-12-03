Exportaciones agrícolas aumentaron en un 30%, pero siguen desafíos para el 2026: AmCham

El panorama de exportaciones en Colombia tiene grandes retos, puesto que se registra una variación en los sectores comerciales. Por una parte, el sector agrícola se ha posesionado como uno de los sectores con más ventas al exterior. Entre enero y septiembre del 2025, el agro tuvo un aumento de las ventas del 30% solo para Estados Unidos.

Las agroexportaciones siguen siendo el principal soporte de las ventas externas del país, especialmente en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá y México, que recibirán un aumento significativo de turistas durante el Mundial de Fútbol 2026.

Especialmente, las exportaciones agrícolas de Colombia hacia Estados Unidos han experimentado un auge sin precedentes durante los primeros nueve meses de 2025, consolidando al sector como el principal motor del comercio no minero-energético del país.

De acuerdo con cifras del DANE analizadas por AmCham Colombia, las ventas hacia Estados Unidos pasaron de 3.392,8 millones de dólares entre enero y septiembre de 2024 a 4.395,5 millones en el mismo periodo de este año.



Entre los productos que más destacaron están el cacao en grano, que saltó del 2024 al 2025 de 1 millón a 40 millones de dólares, un incremento del 3.614,6%, también la comida para perros y gatos para venta al por menor, que creció 1.493,7% hasta alcanzar 8,5 millones de dólares, y agua mineral con adición de azúcar, que se elevó 355,9% con movimientos de 1,3 millones de dólares.

Otros productos con crecimientos importantes incluyen yuca fresca o seca +255,5%, mantequilla de cacao +190,2%, chocolate y preparaciones con cacao +165,6%, aguacate hass +96,1%, café y extractos de café +76%, ron y aguardientes +66,3%, tilapia congelada +64,9% y bananos +55,9%.

En cuanto a las exportaciones no minero-energéticas hacia Estados Unidos crecieron 14,1%, al pasar de 6.337,1 millones a 7.228,6 millones de dólares, mientras que las exportaciones totales del país aumentaron 3,1%, alcanzando 11.141,4 millones de dólares.

Publicidad

Sin embargo, aunque las exportaciones se mantienen, el año que entra se vienen mayores desafíos. María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia advirtió que el país enfrenta riesgos estratégicos frente a competidores que ya negocian beneficios arancelarios, mencionando que el próximo año se tiene 4 riegos bases:

“Primero, los países competidores que ya negocian alivios y pueden llevar su arancel a 0%. Segundo, el mercado interno estadounidense que, cuando entren socios con beneficios, ese costo se trasladará a quienes no los tengan: Colombia. Eso significa presión en precios y márgenes. Tercero, la decisión de la Corte Suprema, que podría mantener o limitar la tarifa a sectores sensibles. Y cuarto, el riesgo político-relacional, tensiones bilaterales pueden activar medidas selectivas, como ya ha ocurrido en otros países.”

Analdex para el 2025 se tiene previsto que las exportaciones terminen por debajo de los 50.000 millones de dólares, puesto que las exportaciones podrían no crecer al mismo ritmo que las importaciones, especialmente minero energéticas por las políticas de transición energética que tiene vigente el gobierno actualmente.

Publicidad

Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, añadió que “el café, que va a cerrar un 2025 histórico, va a tener una menor producción y también se prevé una caída en el precio internacional, en 2026”.